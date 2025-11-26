الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

بمشاركة 38 عارضًا، محافظ الفيوم يفتتح النسخة 12 من مهرجان تونس للخزف

مهرجان تونس، فيتو
مهرجان تونس، فيتو
افتتح محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، في دورته الثانية عشرة، ويستمر المهرجان خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

 

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إن مهرجان تونس للخزف والحرف التراثية يقام هذا العام بمشاركة 38 عارضًا وعارضةً.

الجهات والمؤسسات المشاركة

وتابع محافظ الفيوم أن العارضين يمثلون عددًا من المديريات بالمحافظة، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والعارضين من منتجي الحرف اليدوية من أهالي قرية تونس والقرى المنتجة بالمحافظة.

ويتضمن المهرجان جولات للزائرين بمعارض الحرف اليدوية، وفقرات فنية وموسيقية وبدوية بالشارع الرئيسي لقرية تونس السياحية، وزيارة لمتحف الكاريكاتير "مركز الفيوم للفنون"، وزيارة مدرسة تعليم صناعة الخزف والفخار وأبراج الحمام، وزيارة الخيم البدوية وتناول الشاي البدوي، والمشاركة بالورش الحية لصناعة الخوص والجريد، والخزف والفخار، والسجاد اليدوي، ورسم جداريات وبورتريهات ولوحات زيتية.

 

اهتمام والمهرجانات في الفيوم

وأكد الأنصاري، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، في إطار الحفاظ على هوية قرية تونس، والاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية التي تتمتع بها، والعمل على الترويج السياحي لها بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام، وأبناء قرية تونس على وجه الخصوص، لافتًا إلى حرص المحافظة على إقامة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، ومهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، في وقت واحد، لأنهما يعبران عن لغة واحدة هي لغة الإبداع الفني.

محافظ الفيوم يفتتح اليوم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية والتراثية بحضور نجوم الفن

شاشة نادي المحافظة تعرض الأفلام الطويلة والقصيرة المشاركة في مهرجان الفيوم السينمائي

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لزيادة عدد الفنانين المشاركين بمهرجان الفيوم السينمائي خلال الأعوام القادمة.

 

