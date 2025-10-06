مصرع عجوز وفتاة من ذوي الهمم في حريق بالفيوم

لقيت عجوز من الفيوم، وفتاة من ذوي الهمم مصرعهما، في حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، بدائرة قسم ثان الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل أن يمتد الي العقارات المجاورة.

حريق في عقار 5 طوابق

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بنشوب حريق بعقار بحي الشيخ حسن، بدائرة القسم، ووجود جثتين، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 5 طوابق، وقد نشب الحريق بشقة في الطابق الثالث، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي قد يكون تسبب في نشوب الحريق وأسفر الحادث عن وفاة كل من " ايمان. س.ا " 60 عاما، و" س.ع " 17سنه، من ذوي الهمم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي وتولى التحقيق.

