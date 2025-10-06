الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع عجوز وفتاة من ذوي الهمم في حريق بالفيوم

اسعاف
اسعاف

لقيت عجوز من الفيوم، وفتاة من ذوي الهمم مصرعهما، في حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، بدائرة قسم ثان الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل أن يمتد الي العقارات المجاورة.

حريق في عقار 5 طوابق

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بنشوب حريق بعقار بحي الشيخ حسن، بدائرة القسم، ووجود جثتين، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 5 طوابق، وقد نشب الحريق بشقة في الطابق الثالث، وتبين من  المعاينة الأولية أن ماس كهربائي قد يكون تسبب  في نشوب الحريق وأسفر الحادث عن وفاة كل من " ايمان. س.ا " 60 عاما، و" س.ع " 17سنه، من ذوي الهمم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر ببرنامج فني وثقافي على مدار 3 أيام

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي وتولى التحقيق.

الفيوم الحماية المدنية اخماد الحريق حريق نشب فى شقة سكنية جهات التحقيق فتاة من ذوي الهمم قسم شرطة ثان الفيوم قوات الحماية المدني مشرحة مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

الجريدة الرسمية
