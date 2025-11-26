الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظ الفيوم، وزيرة التضامن وعدت بالتوسع في تسويق منتجاتنا من الحرف اليدوية

محافظ الفيوم في معرض
محافظ الفيوم في معرض تونس، فيتو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدت بالتوسع في معارض الحرف اليدوية لمبدعي ومنتجي الفيوم، لتسهيل تسويق المنتجات، وفتح آفاق لأسواق أكبر للصناعات التراثية والبيئة، جاء ذلك أثناء افتتاح النسخة 12 من مهرجان تونس للخزف والحرف التراثية.

 

دعوة للتعرف علي المناطق السياحية

وأضاف محافظ الفيوم، أن مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية يمثل فرصة جيدة للتعرف على المناطق السياحية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، حيث يحضره عدد كبير من الفنانين والمبدعين من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى منتجي الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، الذين يمثلون نماذج مبدعة ينخرطون تحت مظلة القوة الناعمة لمصر.

 

الدولة بأبنائها قصة لا تنتهي

وتابع محافظ الفيوم، أن الدولة بأبنائها قصة إبداع لا تنتهي، حاضرنا قوي وتاريخنا طويل ومشرف، ولدينا تنوع لا محدود في إمكانياتنا الثقافية والإبداعية "سينما - مسرح - أدب - حرف يدوية وصناعات تراثية - وغيرها"، وكل منا يحمل على كتفه تراثًا يتجاوز التاريخ.

بمشاركة 38 عارضًا، محافظ الفيوم يفتتح النسخة 12 من مهرجان تونس للخزف

نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق مهرجان قرية تونس للخزف والحرف اليدوية بالفيوم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن من يريد الفرص سيخلقها، وأن قرية تونس كانت مثل غيرها من القرى المصرية لكنها تحولت إلى مركز للإبداع، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار هذا المهرجان وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحه.

الفيوم ابناء المحافظة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسويق المنتجات حرف اليدوية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

