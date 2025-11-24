الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

دكتور حسام حسني يحذر من تناول المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات (فيديو)

الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني، فيتو
أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة أن الفيروسات تنشط فى موسم الشتاء، ينتج عنها التهابات تنفسية نتيجة إصابة الجهاز التنفسي العلوي وهذا منتشر فى العالم كله وليس فى مصر فقط.


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية سهير جودة المذاع على فضائية "النهار"، إن فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التى اضيفت التى تصيب الجهاز التنفسي منذ ظهورها فى 2019، موضحا أن الفترة الحالية تشهد عدد كبير من اصابات فى الجهاز التنفسي.


وأضاف: " هناك التهابات فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وهذا طبيعي جدا فى فصل الشتاء، وهى عبارة عن تكسير فى العظام والأم فى الأذن"، متابعا: " نحتاج إلى حذر عقلاني بدون هلع، فأول مصدر لنشر العدوى هو المريض نفسه".

وأوضح أن " المرض ينتقل عن طريق الرذاذ، الناتج عن الكحة او الحديث بالصوت العالي، والالتهابات الفيروسية لا يتم علاجها بالمضادات الحيوية".
 

الجريدة الرسمية