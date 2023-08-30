الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكركم، يقضي على الالتهابات بالجسم ويقاوم السرطان

فوائد الكركم، فيتو
فوائد الكركم، فيتو

فوائد الكركم، الكركم من الأعشاب التي تستخدم كتوابل لنكهاتها المميزة ولونها القوى، وعادة تستخدمه ربات البيوت في الطهي.

وفوائد الكركم عديدة، لقيمته الغذائية العالية حيث يدخل فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وكان يستخدم في الطب القديم.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركم 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركم من النباتات العشبية الشهيرة التى تستخدم كتوابل وله فوائد عظيمة، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والنحاس والحديد والمنجنيز والزنك وفيتامين سي، وغيرهم الكثير.

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فوائد الكركم، فيتو 

فوائد الكركم للصحة

وأضاف السيد، أن الكركم فوائد عديدة تدفعنا لتناوله وإضافته للأكلات المختلفة، ومن فوائد الكركم:-

  • يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل.
  • يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.
  • يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.
  • يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.
  • يساعد فى علاج التهابات المعدة لاحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.
  • يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.
  • يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج الصدفية والتهابات الجلد.
  • يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامهما، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.
  • يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوى المناعة.
  • يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر، ولكن يحب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد فى مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.

أضرار الكركم

وحذر الدكتور أحمد السيد من الاستخدام المفرط الكركم لأنه يسبب سيولة الدم، ويؤثر على خصوبة الرجال، كما يسبب اضطرابات المعدة والكبد، وبالنسبة للحوامل يسبب انقباضات الرحم.

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الكركم فوائد الكركم القيمة الغذائية الموجودة في الكركم اضرار الكركم الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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