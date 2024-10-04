منها الفلفل الأسود والكركم، 6 أعشاب تقلل من الالتهابات بالجسم

قد يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على أعشاب متنوعة، مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود وغيرها، بانخفاض الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية.

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، وغالبًا ما يسبب تورمًا موضعيًا أو ألمًا أو حرارة وقد يتسبب في فقدان الوظيفة في الأنسجة المصابة، ويمكن أن يؤثر الالتهاب أيضًا على الأنظمة والأعضاء داخل الجسم.

الالتهاب الحاد هو عادةً استجابة وقائية وموضعية للإصابة أو العدوى، وهو مصمم لعلاج الجسم واستعادة وظيفة الأنسجة الطبيعية، وإذا استمر الالتهاب لفترة طويلة من الزمن، فإنه يصبح التهابًا مزمنًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تشير بعض الأبحاث إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأعشاب والتوابل قد يساعد في منع الالتهاب أو تقليله.

هل يمكن أن يكون للأطعمة تأثير مضاد للالتهابات؟

يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة، بما في ذلك الأعشاب والتوابل، على خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون لها تأثير إيجابي على الالتهاب في الجسم، وخاصة عند تناولها كجزء من نظام غذائي غني بالمغذيات.

يحتوي الجهاز الهضمي عادةً على 70% إلى 80% من الخلايا المناعية في الجسم، ويمكن أن يؤثر ميكروبيوم الأمعاء على هذه الخلايا المناعية.

تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين تناول نظام غذائي غني بالأعشاب و:

ميكروبيوم معوي متنوع

انخفاض علامات الالتهاب

انخفاض علامات أمراض المناعة

وقد يكون هذ بسبب زيادة استهلاك الأطعمة النباتية، ونتيجة لذلك، زيادة استهلاك الألياف، بين الأشخاص الذين يستهلكون الأعشاب والتوابل، تأثير مفيد على ميكروبيوم الأمعاء، والذي قد يدعم المناعة والصحة العامة، وفي حين أن تناول الأعشاب والتوابل قد يوفر مضادات الأكسدة والبوليفينول، فقد تمت دراسة بعض الأعشاب لتقليل الالتهاب، بما في ذلك:

الكركم

الكركم هو جذر في عائلة الزنجبيل ويوجد عادة في الكاري، الكركمين هو مركب موجود في الكركم وله تأثيرات مضادة للالتهابات.

مكملات الكركمين ومستخلص الكركم عادتًا ما تكون فعّالة في علاج بعض الأمراض المناعية، بما في ذلك:

الصدفية

التهاب القولون التقرحي

التهاب المفاصل الروماتويدي

الزنجبيل

تشير الأبحاث إلى أن تناول الزنجبيل بالكمية الموجودة في المكملات الغذائية قد يساعد في تقليل نشاط المرض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

على الرغم من أن هذه الكمية قد تكون أكبر من الكمية التي يتم استخدمها في الطهي أو صنع شاي الزنجبيل، إلا أن الزنجبيل يحتوي على مركبات قد تفيد الصحة عند تناولها كجزء من نظام غذائي يحتوي عمومًا على مغذيات مفيدة أخرى.

القرفة

قد تختلف الفوائد الصحية المحددة للقرفة حسب النوع، وترتبط القرفة السيلانية عادةً بتأثيرات صحية مفيدة بسبب ارتفاع نسبة مضادات الأكسدة فيها.

وتشير الأبحاث إلى أن المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في القرفة قد تبقى من خلال الهضم، على عكس بعض المركبات الأخرى الموجودة في الطعام.

الثوم

قد تفيد خصائص الثوم المضادة للالتهابات في العديد من الحالات الصحية التي يلعب الالتهاب دورًا فيها، وخاصة في الجهاز الهضمي، مثل:

أمراض الأمعاء الالتهابية (داء كرون والتهاب القولون التقرحي)

سرطان القولون والمستقيم أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان المريء وسرطان المثانة وسرطان الثدي

قد يكون للخضروات الأخرى في نفس العائلة فوائد مماثلة للوقاية من السرطان، وتشمل هذه:

البصل

الثوم المعمر

الفلفل الحار

ويحتوي الفلفل الحار وغيره من أنواع الفلفل الحار على مركبات طبيعية تسمى الكابسيسينويدات التي لها بعض الخصائص المضادة للالتهابات.

الفلفل الأسود

قد يكون للفلفل الأسود أيضًا خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وخاصة في الدماغ.

ويحتوي الفلفل الأسود على مركب البيبيرين، والذي قد يكون له تأثير مضاد للالتهابات ويقلل من العلامات الالتهابية الشائعة في الأمراض المزمنة، مثل:

مرض الزهايمر

الربو

التهاب المفاصل

التهاب المعدة المزمن، أو التهاب بطانة المعدة

مرض باركنسون

قد يكون للبيبيرين هذا التأثير لأنه يمكن أن يقلل من حساسية بعض المسارات الالتهابية في الجسم.

الزعفران

الزعفران هو نوع من التوابل الصفراء المشتقة من سداة زهرة "Crocus sativus L" وغالبًا ما يستخدم لإضافة النكهة واللون إلى أطباق الأرز، ومع ذلك فإن الزعفران عادة ما يكون باهظ الثمن، حتى عند شراؤه بكميات صغيرة.

قد تساعد المركبات الموجودة في الزعفران في تقليل الالتهاب ودعم المناعة، ومع ذلك وجدت أحد الدراسات أن تناول مكملات الزعفران لم يؤثر على السيتوكينات الالتهابية، وهي علامة على الالتهاب المرتبط بالأمراض الالتهابية.