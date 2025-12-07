حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة على المشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بإجبار قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك فى الحملات الأمنية بسياراتهم مما أدى لحدوث تلفيات بها.



حقيقة فيديو عن إجبار سائقي سيارات الأجرة بالمشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

رصدت أجهزة الأمن، تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإجبار قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك فى الحملات الأمنية بسياراتهم مما أدى لحدوث تلفيات بها.

سائق يتهم الشرطة بإجبار قائدى السيارات على المشاركة بحملات أمنية



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على النشر "مالك إحدى سيارات الأجرة.

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 ديسمبر تلقى اتصالا هاتفيا من قائد السيارة ملكه ادعى خلاله تعطل السيارة حال مشاركتها بإحدى الحملات الأمنية "على خلاف الحقيقة"، فقام على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو.

وبمواجهة قائد السيارة أقر بادعائه الكاذب لتعطل السيارة به حال قيادته لها، وخشيته من قيام مالك السيارة بخصم ثمن التلفيات من راتبه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



