الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة على المشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

حقيقة فيديو إجبار
حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بإجبار قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك فى الحملات الأمنية بسياراتهم مما أدى لحدوث تلفيات بها.
 

حقيقة فيديو عن إجبار سائقي سيارات الأجرة بالمشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

رصدت  أجهزة الأمن، تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإجبار قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك فى الحملات الأمنية بسياراتهم مما أدى لحدوث تلفيات بها.

اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

سائق يتهم الشرطة بإجبار قائدى السيارات على المشاركة بحملات أمنية 


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد القائم على النشر "مالك إحدى سيارات الأجرة.

 

 وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 ديسمبر تلقى اتصالا هاتفيا من قائد السيارة ملكه ادعى خلاله تعطل السيارة حال مشاركتها بإحدى الحملات الأمنية "على خلاف الحقيقة"، فقام على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو.

 

 وبمواجهة قائد السيارة أقر بادعائه الكاذب لتعطل السيارة به حال قيادته لها، وخشيته من قيام مالك السيارة بخصم ثمن التلفيات من راتبه.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارات الاجرة الحملات الامنية مركز شرطة كفر الدوار الفيديو الكاذب وزارة الداخلية تصحيح المعلومات

مواد متعلقة

اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

الأمن يكشف ملابسات 3 فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها مشاجرة شرطي وأبناء عمومته بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة بالإسكندرية

ضبط موظف قام بتصوير فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads