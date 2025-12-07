الصحة: لا متحورات جديدة لكورونا والوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي لـ الفيروسات التنفسية في مصر مستقر، موضحًا أن معدلات الإصابة المسجّلة خلال الفترة الحالية لا تختلف كثيرًا عن متوسط معدلات السنوات الخمس الماضية.

وأوضح خلال تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” أن الاختلاف هذا العام لا يتعلق بعدد الإصابات، بل بطبيعة الفيروسات الأكثر انتشارًا مقارنة بالسنوات التي شهدت تأثيرًا واسعًا لفيروس كورونا.

تراجع تأثير كوفيد وصعود الإنفلونزا H1N1

وأشار عبدالغفار إلى أن الفترة من 2019 إلى 2023 تميزت بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بوتيرة مرتفعة، لكن موسم هذا العام شهد عودة قوية لفيروسات الإنفلونزا، وعلى رأسها إنفلونزا H1N1 المعروفة بشدة أعراضها وقوة تأثيرها.

وأضاف أن الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا من نوع B يأتيان ضمن الفيروسات المنتشرة أيضًا، بينما تراجعت نسبة الإصابة بـ كورونا إلى مستويات أقل، مع استمرار تداول تحورات من متغير أوميكرون دون ظهور أي سلالات فرعية جديدة.

الصحة: لا متحورات جديدة لكورونا.. والوضع تحت السيطرة

وأكد متحدث الصحة أنه لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية باتت تتعامل مع كورونا كفيروس تنفسي موسمي مماثل لفيروسات شائعة مثل الراينوفايرس والأدينوفايرس والبارا أنفلونزا.

وأوضح أن نمط الانتشار الحالي طبيعي وغير مقلق، خاصة مع توفر نظم ترصد وبائي دقيقة لمتابعة أي تغير قد يحدث.

الوقاية.. الأساس في التعامل مع الفيروسات التنفسية

وشدد عبدالغفار على أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من انتشار جميع الفيروسات التنفسية، مؤكدًا أهمية الحصول على اللقاحات المتاحة، خاصة لقاح الإنفلونزا الموسمية، التطهير المستمر لليدين والأسطح، تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد، تقوية المناعة عبر التغذية الجيدة والنوم الكافي، ارتداء الكمامة لمن يعاني من أعراض تنفسية عند الحاجة للخروج من المنزل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الوبائي مطمئن، وأن الوزارة تواصل متابعة الفيروسات التنفسية ورصد أي تطورات محتملة، مشيرًا إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يظل عاملًا رئيسيًا في تقليل فرص الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.