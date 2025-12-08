ترامب ينتقد تباطؤ زيلينسكي في التعامل مع خطة السلام

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه شعر "بخيبة أمل بعض الشيء" تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم انخراط الأخير في الدفع قدما بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ترامب للصحافيين ردًا على سؤال خلال حفل جوائز تكريم سنوي ينظمه مركز كينيدي، "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين بمن فيهم زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيىء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وكان هذا قبل ساعات قليلة".

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا كانت بناءة، ولكنها لم تكن سهلة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات زيلينسكي قبل مشاوراته المقررة مع قادة أوروبيين في الأيام المقبلة.

ويوم السبت، أجرى زيلينسكي اتصالًا هاتفيًا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر صهر ترامب.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، في لندن اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالإضافة لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "يعرف ممثلو أمريكا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".



