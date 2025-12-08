الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نيجيريا تنشر قواتها في بنين وتنفذ غارات لطرد "الانقلابيين"

جنود بنينيون قرب
جنود بنينيون قرب مقر الإذاعة والتلفزيون، فيتو
أكدت الرئاسة النيجيرية مساء أمس الأحد أنها نفذت ضربات جوية في كوتونو ونشرت قوات برية بناء على طلب بنين المجاورة وذلك بهدف "حماية النظام الدستوري" فيها والتصدي لمحاولة انقلاب.

وأشارت الرئاسة في بيان إلى أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمر بدخول طائرات مقاتلة المجال الجوي لبنين للمساعدة في "طرد الانقلابيين من محطة التلفزيون الوطنية ومن قاعدة عسكرية حيث تجمعوا"، بالإضافة إلى نشر قوات برية في بنين.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي". 
 

