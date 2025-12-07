الأحد 07 ديسمبر 2025
أول تعليق من الكرملين على تخلي إدارة ترامب عن تصنيف روسيا "تهديدًا مباشرًا”

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،فيتو
رحبت روسيا، اليوم الأحد، بإزالة صفة التهديد المباشر لموسكو من الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الكرملين رحب بالخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة استراتيجية الأمن القومي والتوقف عن وصف روسيا بأنها تهديد مباشر.

وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية، إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وحثت بدلا من ذلك على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف: "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

