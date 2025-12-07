أول تعليق من الكرملين على تخلي إدارة ترامب عن تصنيف روسيا "تهديدًا مباشرًا”

18 حجم الخط

رحبت روسيا، اليوم الأحد، بإزالة صفة التهديد المباشر لموسكو من الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الكرملين رحب بالخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة استراتيجية الأمن القومي والتوقف عن وصف روسيا بأنها تهديد مباشر.

وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية، إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وحثت بدلا من ذلك على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف: "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.