ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 عاطلين في الصف

ألقى رجال إدارة مباحث المخدرات مديرية أمن الجيزة، القبض على ٤ عاطلين فى الصف، وبحوزتهم كميات من المخدرات، واعترفوا بحيازة المخدرات بقصد ترويجه بين عملائهم من المتعاطين وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى اتجار ٤ عاطلين بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية منها لترويجها بين عملائهم في عدة مناطق. عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم لها لترويجها بين المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



أسباب تشديد العقوبة على الإتجار في المخدرات

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، لاسيما إن كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

