الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الثاني خلال 24 ساعة، زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ألاسكا

زلزال يضرب ألاسكا،
زلزال يضرب ألاسكا، فيتو
18 حجم الخط

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) فجر اليوم الإثنين، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 22:17 بتوقيت جرينتش (01:17 فجر الاثنين بتوقيت موسكو)، على بعد نحو 89 كيلومترا من مدينة ساند بوينت، فيما بلغ عمق مركز الزلزال حوالي 70.3 كيلومترا. 

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكانت ألاسكا قد شهدت زلزالا قويا بلغت شدته 7,0 درجات على مقياس ريختر، وقع على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة ياكوتات وعلى عمق 10 كيلومترات، وأعلن السيناتور الأمريكي عن الولاية دان ساليفان إن السلطات لم تتلقَّ أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال ولاية الاسكا جرينتش عمق مركز الزلزال الزلزال

مواد متعلقة

بعد ألاسكا، زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين ألاسكا وكندا

زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا

الأكثر قراءة

بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟

رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

الثاني خلال 24 ساعة، زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ألاسكا

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

كيف تحدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ خطة عملها كل دور انعقاد؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads