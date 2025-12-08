الثاني خلال 24 ساعة، زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ألاسكا

18 حجم الخط

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) فجر اليوم الإثنين، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 22:17 بتوقيت جرينتش (01:17 فجر الاثنين بتوقيت موسكو)، على بعد نحو 89 كيلومترا من مدينة ساند بوينت، فيما بلغ عمق مركز الزلزال حوالي 70.3 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكانت ألاسكا قد شهدت زلزالا قويا بلغت شدته 7,0 درجات على مقياس ريختر، وقع على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة ياكوتات وعلى عمق 10 كيلومترات، وأعلن السيناتور الأمريكي عن الولاية دان ساليفان إن السلطات لم تتلقَّ أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

