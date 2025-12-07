الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

قال رئيس  وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إنه يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة.

 كيفية إنهاء حكم حماس

كما أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيبحث مع الرئيس ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس، معترفًا بأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لن يكون سهلًا، على حد قوله.

نتنياهو قال أيضًا: إنه يعتقد أن هناك سبيلًا للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، موضحًا أن ضم الضفة الغربية لا يزال موضع نقاش، لكن الوضع الراهن في الضفة سيبقى كما هو في المستقبل المنظور.

 إمكانية زيارة  نتنياهو إلى ألمانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليًا.

وأوضح للصحفيين في أول زيارة له إلى إسرائيل كمستشار ألماني "لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا.. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".

قبل ذلك، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، صباح اليوم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أعرب فور وصوله إلى القدس عن أمله في أن تدخل عملية السلام في غزة مرحلتها التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الرئيس الأمريكى الرئيس ترامب الضفة الغربية ألمانيا المستشار الألماني فريدريش ميرتس المستشار الألماني

مواد متعلقة

أطفال فلسطينيون يواجهون تعذيبًا ممنهجًا في سجون الاحتلال، والصعق الكهربائي والكلاب البوليسية والتجويع أبرز الوسائل

سؤال برلماني بشأن محاولات الاحتلال الاستيلاء على إرث أم كلثوم

جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)

جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

ليلة القبض على أحمد رفعت

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads