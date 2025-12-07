بعد شكاوى بالإساءة والتهديد على واتساب، مشروع جمعيتي يوقف الصرف لأحد المستفيدين

18 حجم الخط

أصدرت الإدارة العامة لمشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، توجيهات عاجلة بوقف الصرف مؤقتًا للمنفذ التابع للمستفيد (م.أ.م)، وذلك عقب ورود تقرير رسمي من مدير عام منطقة مبيعات الجيزة يتضمن نتائج فحص وقائع وُصفت بأنها من أخطر التجاوزات التي شهدتها منظومة المشروع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير التي حصلت “ فيتو” على نسخة منه أن المستفيد المذكور استخدم مجموعات واتساب مهنية خاصة بمنافذ مشروع جمعيتي، وكذلك مجموعة "جروب الجيزة شعبة المواد الغذائية"، في توجيه إساءات لفظية واتهامات بلا دليل، بالإضافة إلى نشر رسائل صوتية ومقاطع مكتوبة تضم تجاوزات بحق مسؤولي المشروع والعاملين به.

أبرز التجاوزات الواردة في التقرير:

إطلاق تهديدات مباشرة وصريحة بعزل وإقالة بعض مسؤولي المشروع بالمناطق، في تعدٍّ واضح على اختصاصات لا يملكها.





سب وقذف وتشهير بحق المسؤولة الإدارية مشروع جمعيتي بمنطقة الجيزة، عبر مجموعات مهنية ودون سند.





استخدام منصات التواصل في إثارة الرأي العام الوظيفي وبث معلومات غير صحيحة، إلى جانب محاولات تحريض مستفيدي المشروع في مختلف المناطق للنيل من سمعة العاملين وإحراج الجهات المختصة.





وأكدت الإدارة العامة لمشروع جمعيتي أنها ترفض بشكل قاطع أي إساءة أو تهديد أو تطاول بحق موظفيها، أو أي محاولة لترهيبهم أو التأثير على أدائهم، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يتجاوز حدود دوره، حمايةً لهيبة الشركة والمنظومة والعاملين عليها.

وأشارت الإدارة إلى أن العاملين بالمشروع يقومون بمهامهم وفق إطار قانوني منضبط صادر عن الجهات المختصة بالشركة ووزارة التموين، ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفات.

كما ذكّرت الإدارة بنص المادة الرابعة من عقد مشروع جمعيتي، التي تمنح الشركة الحق في سحب ماكينات صرف السلع التموينية ونقاط الخبز مؤقتًا أو تغييرها دون اعتراض من الطرف الثاني.

واستنادًا إلى ما سبق، وجّهت الإدارة العامة لمشروع جمعيتي منطقة مبيعات 6 أكتوبر بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

الوقف الفوري للصرف من منفذ المستفيد المذكور لحين انتهاء فحص الموضوع من قِبل السلطة المختصة بالشركة ووزارة التموين، مع سحب الماكينات.





مخاطبة شركة البطاقات الذكية فورًا لوقف تشغيل جميع ماكينات الصرف الخاصة بالمستفيد لحين صدور تعليمات أخرى، مع اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء جرد شامل للمنفذ واستلام الأرصدة الموجودة طبقًا للمحاسبات والفواتير، حفاظًا عليها من التلف أو انتهاء الصلاحية.





وطالبت الإدارة بسرعة موافاتها بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وفي ختام الخطاب، وقع السيد طارق هشت مدير عام مشروع جمعيتي على القرار، مشيرًا إلى جاهزية الإدارة للتعامل القانوني والإداري الكامل مع أي تجاوزات تهدد انتظام منظومة المشروع.

