تحليل مقاومة الأنسولين، سلاحك الأول في مكافحة السكري وأمراض القلب

كشف أحدث الأبحاث الطبية بـالمركز القومي للبحوث عن أهمية إجراء تحليل مقاومة الأنسولين بشكل دوري، لا سيما للأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

ما هي مقاومة الأنسولين؟

وأوضحت الدكتورة سالي حافظ من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث أن مقاومة الأنسولين هي حالة طبية تحدث عندما تفقد خلايا الجسم قدرتها على الاستجابة للهرمون الأنسولين بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

لماذا يعد تحليل مقاومة الأنسولين مهمًا؟

وأشارت حافظ إلى أن هذا التحليل في الكشف عن مقدمات السكري قبل ظهور الأعراض، مما يتيح بدء العلاج في وقت مبكر ومنع تطور المرض، ويعتبر هذا التحليل مؤشرًا هامًا لتشخيص متلازمة التمثيل الغذائي التي تشمل مجموعة من عوامل الخطر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

ولفتت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث إلى أن مقاومة الأنسولين تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن هذا التحليل يساعد في تقييم صحة القلب والشرايين، كما أنه يساعد في تحديد العلاج المناسب لحالة المريض، سواء كان ذلك من خلال تغيير نمط الحياة أو الأدوية.



كيف يتم إجراء التحليل؟

وأوضحت الدكتورة سالي حافظ أنه يتم حساب مؤشر HOMA-IR باستخدام قياسات بسيطة لمستوى السكر والأنسولين في الدم بعد صيام لمدة 8 ساعات.

ونصحت الطبيبة بإجراء تحليل مقاومة الأنسولين بشكل دوري، خاصة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو لديهم تاريخ عائلي من السكري، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل العطش الشديد والتعب المتكرر

الوقاية خير من العلاج

ولفتت إلى أنه من خلال الكشف المبكر عن مقاومة الأنسولين، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة، مثل تغيير نمط الحياة، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

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