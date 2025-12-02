أبرز نجوم منتخب فلسطين في كأس العرب، أين يلعبون؟

18 حجم الخط

نجح منتخب فلسطين في خطف الأنظار مبكرا ببطولة كأس العرب 2025، بعدما تمكن من الفوز على صاحب الضيافة منتخب قطر بنتيجة 0/1 في افتتاح مباريات البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبا.

ويضم منتخب فلسطين مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسهم ثنائي الدوري المصري، عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت.

أبرز محترفي منتخب فلسطين المشارك في كأس العرب

حراس المرمى

رامي حمادة (المرخية القطري)

عبد الهادي ياسين (اتحاد ابناء سخنين)

خط الدفاع

مصعب البطاط (قطر القطري)

ياسر حمد (الغرافة القطري)

ميلاد تيرمانيني (الشمال القطري)

محمد صالح (الريان القطري)

خالد أبو الهيجا (نورنبيرغ ب الألماني)

عميد محاجنة (الريان القطري)

خط الوسط

حامد حمدان (بتروجت المصري)

محمود أبو وردة (التحدي الليبي)

مصطفى زيدان (روسينبورغ النرويجي)

عميد صوافطة (السلط الأردني)

عدي خروب (الأهلي بنغازي)

أحمد القاق (نورث كارولينا)

أحمد طه (كفر قاسم)

انتصار قاتل لفلسطين على حساب العنابي

وحقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، على ملعب البيت، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

هدف فلسطين سجله مدافع قطر سلطان البريك بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+5

بهذه النتيجة خطف منتخب فلسطين ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف قاتل ليتشارك الصدارة مع منتخب سوريا بثلاث نقاط لكل منهما.

سوريا تفوز على تونس بهدف

وكانت قد إنتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

أحرز هدف الفوز لمنتخب سوريا اللاعب عمر خربين في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب

سوريا 3 نقاط

فلسطين 3 نقاط

قطر بدون نقاط

تونس بدون نقاط

