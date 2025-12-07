التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب، موقف حامد حمدان والدباغ

18 حجم الخط

كأس العرب، أعلن منتخبا فلسطين وسوريا، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وفي حال تعادل فلسطين وسوريا اليوم سيتأهل المنتخبان معا دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس في نفس الجولة.

تشكيل فلسطين أمام سوريا

ويتواجد حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت وعدي الدباغ مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين خلال مواجهة سوريا اليوم في كأس العرب.

تشكيل سوريا أمام فلسطين

موعد مباراة فلسطين وسوريا اليوم في كأس العرب

تنطلق صافرة مباراة منتخب سوريا مع منتخب فلسطين اليوم الأحد، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، الثامنة بتوقيت سوريا والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد سوريا في كأس العرب

تنقل مباراة فلسطين أمام سوريا على قناة beIN Sports Xtra1، وقنوات دبي الرياضية، والكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية، وإم بي سي مصر 2.

ويتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويحتاج نقطة للتأهل رسميًا لربع النهائي.

أما منتخب سوريا فيحتل الوصافة بـ4 نقاط أيضا بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر، ثم قطر وتونس ثالثا ورابعًا بنقطة وحيدة لكل منهما.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس العرب 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

