مصطفى العش يترقب فرصة العودة للمشاركة مع الأهلي في كأس عاصمة مصر

يترقب مصطفى العش، مدافع النادي الأهلي، فرصة العودة للمشاركة مع الفريق خلال منافسات كأس عاصمة مصر، التي يستهل فيها المارد الأحمر مشواره بمواجهة إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأمل العش في الحصول على دقائق لعب خلال البطولة، خاصة مع نية الجهاز الفني بقيادة ييس توروب منح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بانتظام في الفترة الماضية، في ظل غياب عدد كبير مع العناصر الأساسية لتواجدها مع المنتخب الوطني.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر فرصة مهمة للعش لإثبات نفسه والعودة للمنافسة على مركزه داخل الفريق، خصوصا بعد فترة من الغياب عن التشكيل الأساسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

