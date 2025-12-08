الإثنين 08 ديسمبر 2025
تحرير 15 مخالفة وغلق محلين بدال تمويني في حملة مكبرة بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تموينية مفاجئة على البدالين التموينيين بدوائر المراكز وأقسام الشرطة في المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية، خلال حملة أمنية استهدفت، تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين.

وشملت المضبوطات، ٦ زجاجات زيت، و٦٦ كيس مكرونة، و٤ مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، و٦مخالفات لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، ومخالفتين غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تموين الشرقية يضبط 7.5 طن مسلي نباتي مجهول المصدر ويحرر 14 محضرًا بالإبراهيمية

تموين الشرقية يضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و7 أطنان دقيق وسلع مجهولة المصدر

