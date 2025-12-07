الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

روما
روما
تعادل فريق روما، مع نظيره كاليارى سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم، علي  ملعب "بيت يونيبول"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى. 

تشكيل روما ضد كالياري

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، ماريو هيرموسو، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كواديو كونيه، بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، ماتياس سولي. 

خط الهجوم: زكي شيليك، توماسو بالدانزي.

تشكيل كالياري ضد روما 

حراسة المرمى: إليا كابريل.

خط الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو، رودروجيز، جابريل زابا، ادم اوبيرت.

خط الوسط: مايكل فولورونشو، أليساندرو ديولا، ميشيل ادوبو، ماركو.

خط الهجوم: باليسترا، جينارو بوريلي، سيباستيانو إسبوزيتو.

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يقع كاليارى فى المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

