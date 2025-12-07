الأحد 07 ديسمبر 2025
كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب فلسطين مع نظيره سوريا، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي تقام بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وفي حال استمرار التعادل بين فلسطين وسوريا اليوم سيتأهل المنتخبان معا دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس في نفس الجولة.

تشكيل فلسطين أمام سوريا 

ويتواجد حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت وعدي الدباغ مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين خلال مواجهة سوريا اليوم في كأس العرب. 

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: وجدي نبهان، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط

خط الوسط: حامد حمدان، عميد محاجنة، تامر صيام

خط الهجوم: خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل سوريا أمام فلسطين 

حراسة المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا، عبد الرزاق محمد، خالد كردغلي، زكريا حنان

خط الوسط: زكريا حنان، سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد الصلخدي

خط الهجوم: محمود المواس، عمر خربين، محمود الأسود 

ويتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويحتاج نقطة للتأهل رسميًا لربع النهائي.

أما منتخب سوريا فيحتل الوصافة بـ4 نقاط أيضا بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر، ثم قطر وتونس ثالثا ورابعًا بنقطة وحيدة لكل منهما.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس العرب 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

