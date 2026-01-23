كوريتيبا البرازيلي يترقب فسخ تعاقد كينو مع فلومينينسي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات في الفترة الحالية بين فلومينينسي البرازيلي، وكينو، لاعب الفريق، لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأشارت جلوبو البرازيلية إلى أن نادي كوريتيبا البرازيلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع كينو، الذي يتفاوض على مغادرة فلومينينسي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وذكرت الصحيفة أن أحد الاحتمالات هو فسخ التعاقد بشكل ودي بين كينو وفلومينينسي، وهو ما سيسمح للمهاجم بالانضمام إلى نادي كوريتيبا في صفقة انتقال حر؛ إلا أنه لم يتم إتمام الصفقة بعد.

وحال إتمام تلك الصفقة، فلن يكون كينو أول لاعب من فلومينينسي يغادر النادي ليلعب مع كوريتيبا، ففي فترة الانتقالات الحالية، أُعير المهاجم خواكين لافيجا إلى الأخير، كما وقع المدافع تياجو سانتوس، الذي لم يتم تجديد عقده، على عقود الانتقال إلى نادي كوريتيبا.

وكان كينو قد انتقل إلى صفوف فلومينينسي في شتاء 2023، قادمًا من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي مليون يورو، وخاض مع الفريق 133 مباراة، أحرز خلالهم 15 هدفًا، وصنع 20 آخرين.

البرازيلي كينو، البالغ من العمر 36 عامًا سبق له اللعب في الدوري المصري، وتحديدًا مع فريق بيراميدز، الذي شارك معه في 33 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 11 آخرين.

