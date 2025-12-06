مدافع الأهلي تحت الاختبار في كأس عاصمة مصر لحسم موقفه من الرحيل

18 حجم الخط

يبحث السويسري ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح المدافع المغربي أشرف داري فرصة للمشاركة خلال منافسات كأس عاصمة مصر، في ظل تعافيه من الإصابة.

وكان داري قد عانى من سلسلة إصابات متتالية خلال الفترة الماضية، تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق لفترات طويلة، قبل أن يعود مؤخرا للتدريبات الجماعية، وهو ما دفع توروب للتفكير في إشراكه خلال مباريات البطولة للوقوف على مستواه الحقيقي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه إدارة الأهلي ملف مستقبل اللاعب، خاصة مع تفكير النادي في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بسبب تكرار غياباته للإصابة، ما جعل الجهاز الفني بحاجة لتقييمه عمليا قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

