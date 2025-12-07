الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

لحظات توتر بالشرقية، فريق متخصص يرصد تمساحًا صغيرًا بمصرف الزوامل وسباق مع الزمن لاصطياده (صور)

تمشيط مياه الزوامل،فيتو
تمشيط مياه الزوامل،فيتو
كشف فريق المتخصصين بوحدة صيد التماسيح التابعة لإدارة المحميات الطبيعية عن رصد تمساح صغير لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا داخل مصرف قرية الزوامل بمركز بلبيس محافظة الشرقية أثناء عمليات التمشيط المكثفة التي تُجرى منذ صباح اليوم، في تحرك عاجل للسيطرة على الوضع وإنهاء حالة القلق بين الأهالي.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

تحديد موقع التمساح بعد تتبع حركته باستخدام معدات متطورة للرصد والاقتناص

وبحسب المصادر، فقد تمكن أعضاء الفريق خلال جولة تمشيط دقيقة من تحديد موقع التمساح، بعد تتبع حركته باستخدام معدات متطورة للرصد والاقتناص، لتبدأ بعدها لحظات حاسمة استعدادًا لمحاصرته والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الجميع.

تحديد موقع التمساح بعد تتبع حركته باستخدام معدات متطورة للرصد والاقتناص،فيتو

تطورات اللحظات التي سبقت محاولة اصطياد التمساح

تمساح الشرقية، ورصدت «فيتو» في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تواجد الفريق في محيط المصرف، وسط متابعة واسعة من الأهالي الذين تجمعوا على جانبي المجرى المائي لمتابعة تطورات اللحظات التي سبقت محاولة اصطياد التمساح.

تحديد موقع التمساح بعد تتبع حركته باستخدام معدات متطورة للرصد والاقتناص،فيتو

إغلاق مسارات الهروب المحتملة للتمساح وتأمين المنطقة بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة 

وأكدت مصادر مسئولة أن الفريق يواصل عمله بحذر شديد، مشيرة إلى أن خطة التعامل تشمل إغلاق مسارات الهروب المحتملة للتمساح وتأمين المنطقة بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، استعدادًا لعملية الإمساك التي يُتوقع تنفيذها خلال وقت قصير.

تحديد موقع التمساح بعد تتبع حركته باستخدام معدات متطورة للرصد والاقتناص،فيتو

وتتابع الجهات المعنية بالشرقية الموقف لحظة بلحظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد لحين التأكد من السيطرة الكاملة على الموقف وخلو المصرف من أي زواحف أخرى.

