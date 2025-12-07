من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

18 حجم الخط

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة النجم، من الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بـ«شديد القوى»، مشيرا إلى ما فعله ليطلق عليه هذا اللقب.

سورة النجم الآية 5

قال تعالى: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ».

سورة النجم الآية 5

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة النجم

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- بعد ذلك جانبا من صفات جبريل- عليه السلام- الذي ينزل بالقرآن على النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى. أي: علّم النبىّ صلى الله عليه وسلم القرآن، ملك من ملائكتنا الكرام، وهو جبريل- عليه السلام- الذي أعطيناه قوة شديدة، استطاع بها أن ينفذ ما كلفناه بتنفيذه.

شديد القوى

وأوضح الشيخ طنطاوي: والضمير المنصوب في «علمه» هو المفعول الأول، والثاني محذوف. أي: القرآن، لأن علّم تتعدى إلى مفعولين. وقوله: شَدِيدُ الْقُوى صفة لموصوف محذوف. أي: ملك شديد القوى. قالوا: وقد بلغ من شدة قوته، أنه اقتلع قرى قوم لوط- عليه السلام- ثم رفعها إلى السماء، ثم قلبها. بأن جعل أعلاها أسفلها.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير، منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

