طرح وحدات إدارية كاملة التشطيب والمرافق للبيع بنظام القرعة

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق «مياه - صرف - كهرباء» للبيع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات تتراوح من (٥٦ م ٢: ٨١م٢) بالقطعة (٧٥) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١.

طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق

وأوضح الجهاز أن شروط التخصيص تشمل أن يتم سداد مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه دفعة جدية الحجز للوحدة الإدارية، ويتم إجراء قرعة علنية بين مسددى مبلغ جدية الحجز لاختيار الوحدة الإدارية لكل منتفع، وتشمل الشروط أنظمة سداد مختلفة للفورى والتقسيط على فترات (3 – 5 - 7) طبقا لرغبة المواطن.

كما أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان نظير مبلغ ٥٨٥ جنيها اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١٢/٢١ إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٥، مع سداد جدية الحجز خلال نفس المدة والمعاينة يوميًا عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الفيس بوك، أو مقر الجهاز بالعنوان: المجتمع السكنى الجديد غرب الأتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.

تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين، مراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 4 فبراير المقبل وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.