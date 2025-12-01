دولة المراسلين!

18 حجم الخط

أضعف حلقة في التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية كانت هي حلقة المراسلين، سواء في الخارج أو الداخل.. فإن مداخلاتهم خالية من المعلومات وحافلة بالإشادات ولا تعكس مجريات الأمور، وهذا ما خبرناه في انتخابات مجلس الشيوخ من قبل.



إنهم كانوا ينطلقون يتحدثون عن الإقبال الكبير واحتشاد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وقدومهم من مسافات بعيدة لأداء الاستحقاق الانتخابي، بينما الصور التى ينقلونها من داخل المقارالانتخابية والسفارات لا تبين أو توضح هذا الإقبال الضخم والاحتشاد الكبير.



ولم يحدث أن رصد أحد من هؤلاء المراسلين أية تجاوزات انتخابية ولو بشكل غير مباشر، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت الانتخابات في المرحلة الاولى لانتخابات البرلمان في 19 دائرة في سبع محافظات، ورغم أن المحكمة الإدارية نظرت نحو 74 طعنا انتخابيا مختلفا لانتخابات المرحلة الأولى قبلت فيها 27 طعنا.



وبذلك لم يقم المراسلون بواجبهم الإعلامي الأساسي وهو نقل ما يحدث في عملية الانتخابات للمشاهدين، بما فيها الإيجابي والسلبي.. لأنهم مكلفون بنقل الحقيقة وليس حجبها عن الناس، والأغلب أن ذلك لا يرجع إلى نقص في الكفاءة لأننا نرى هؤلاء المراسلين يتحدثون بشكل سليم أو أفضل عن أمور أخرى، خاصة إذا كانت تتعلق بشئون غيرنا ولا تخصنا!

فهم ناقلون للحقيقة فيما يتعلق بغيرنا وليسوا كذلك فيما يتعلق بنا وبأحوالنا، ولم نسمع من مراسل واحد أية إشارةَ ولو خجولة أو غير مباشرة للتجاوزات التى حدثت في انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان.

وهنا المسئولية لا تقع على هؤلاء المراسلين فقط وإنما تقع أولا على من يشرفون عليهم ويوجهونهم لأن يصدقوا المشاهد القول.

