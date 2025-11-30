18 حجم الخط

بعيدًا عن قضية رمضان صبحي المعروضة الآن على القضاء ودون الخوض فى ملابساتها، استوقفني فيما قيل حول هذا الموضوع كلام يستحق التأمل بل والتغيير.. فقد قيل في تفسير سعي اللاعب الشاب للحصول على مؤهل جامعى رغم انشغاله في لعب كرة القدم أنه كان ببغي إلحاق أولاده بمدارس دولية وخشى أن تعوق شهادته المتوسطة ذلك.

إن هذا يترجم أولا أن التعليم في بلدنا صار له طابع طبقي للأسف الشديد.. حيث صار التعليم الحكومي محجوزا لأبناء الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، والتعليم الدولي مخصص لأبناء القادرين، وهذا وضع لا ينبغي أن يستمر في المجتمع لأنه يصنف أبناءه، ويغلق فرص الترقي الاجتماعي والانتقال من طبقة إلى طبقة أعلى كما كان الحال منذ عقود مضت.

كما أن هذا ثانيا وهذا هو الأهم فإنه يؤكد حدوث تغير فى منظومة القيم الاجتماعية والتي كانت تعلي قيمة العمل وتحترمه وتعده سلما للصعود الطبقي.. وحل للأسف الشديد محلها قيم أخرى وهى أن الفلوس تشتري كل شيء، بلا استثناء بما في ذلك المكانة الاجتماعية!

وهذا خطر أيما خطر يواجه مجتمعنا حينما حدث هذا الانقلاب القيمي فيه.. فعندما تتراجع قيمة العمل ويحل محلها قيمة المال تتبدد جهود تنمية هذا المجتمع اقتصاديا، ويصير الكسب السريع هو الهدف والمبتغى والمطلوب دوما.

نعم كلنا نريد زيادة دخولنا لتحسين مستوى معيشتنا وتحقيق جودة الحياة، ولكن عندما يكون سبلنا لتحقيق ذلك هو العمل ينهض المجتمع ويتحسن اقتصادنا ويقوى، أما عندما نستبدل العمل بالمال سوف يتسابق الجميع وراءه لكسبه سريعا دون عمل، والمجتمعات تبنى بالعمل أساسا.

