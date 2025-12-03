الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أموال ساخنة.. تاني!

18 حجم الخط

بدأت المراجعة الخامسة والسادسة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لاقتصادنا بعد أن دمج المراجعتين معا في مراجعة واحدة خلال شهر يونيو الماضى لاعتراضه أولا على بطء خصخصة الأصول الحكومية ومشروعات تملكها القوات المسلحة مثل وطنية وصافي، واعتراضه ثانيا على عودة الحكومة للاعتماد على الأموال الساخنة مجددا لتوفير سيولة في النقد الأجنبي.

وإذا كان لدى الحكومة مبرراتها المقبولة للبطء في بيع الشركات والأصول الحكومية والعامة مثل عدم وجود عروض مالية مناسبة لشرائها فإن الحكومة ليس لديها مبررات مقنعة للعودة للإعتماد على الأموال الساخنة خاصة بعد أن تعرضت عام 2022 لأزمة حادة في النقد الأجنبي بعد انسحاب مفاجئ للأموال الساخنة من السوق المصري، فقد كان هذا انسحابا جماعيا وفي غضون أيام خرج من السوق المصرى نحو عشرون مليار دولار، والنتيجة ظهور السوق السوداء للعملة التي تمت فيها مضاربات واسعة في الجنيه، فهبط هبوطا مريعا، وتمخض ذلك عن اندلاع غلاء وتضخم كبير عانى ومازال يعانى منه أغلب المصريين.

 

ولا تعد الأموال الساخنة نوعا من الاستثمار إنما هي عبء على كل اقتصاد يعتمد عليها.. وقد أعلن وزير المالية السابق أننا وعينا الدرس ولن نعتمد مجددا على الأموال الساخنة حتى لا نعرض اقتصادنا لمخاطر وخسائر هذه الأموال التى يعد ضررها أكبر من فوائدها.

الإخوان وأموالهم!

دولة المراسلين!

 

وإذا كنّا لا نحبذ اللجوء إلى صندوق  النقد الدولي لأن روشتته باهظة ومرهقة لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة إلا أن تحذيره من الاعتماد على الأموال الساخنة في محله!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الأموال الساخنة الأصول الحكومية الحكومة السوق السوداء للعملة النقد الأجنبى صندوق النقد وزير المالية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

بفلوسي

عودة الديون للزيادة

ترامب وعمره!

وعود حكومية!

التربح من النضال!

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads