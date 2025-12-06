السبت 06 ديسمبر 2025
بينهما مودريتش الجديد، ريال مدريد يراقب موهبتين للتعاقد معهما

لاعبو ريال مدريد
يراقب مسئولو ريال مدريد عدد من المواهب الشابة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن كريستوف موزاكيتيس لاعب أولمبياكوس الشاب على رادار ريال مدريد، ويثير اللاعب إعجاب الفريق بمهاراته وتمريراته في خط الوسط، حيث يعتبره مسئولو النادي الملكي بأنه لوكا مودريتش الجديد.

ويأمل ريال مدريد بأن يملأ اللاعب الفراغ الذي تركه رحيل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الصيف الماضي، حيث سيدخل الملكي في منافسة مع عدة أندية مثل بنفيكا وبورتو وميلان ومانشستر يونايتد وآرسنال لضم موزاكيتيس.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم أولمبياكوس 15 مليون يورو، ويمتلك عقدًا مع فريقه حتى عام 2029، وقد يتكلف رحيله من ناديه 40 مليون يورو بسبب رغبة العديد من الأندية بخدماته.

كما تضم قائمة المواهب التي راقبها ريال مدريد، أيوب بوادي لاعب ليل الفرنسي صاحب الـ18 عامًا بعدما شارك كأساسي في 14 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وينافس ريال مدريد آرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان على خدمات اللاعب، حيث ينوي الريال تقديم عرض مغري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، على الرغم من صعوبة تخلي ليل الفرنسي عنه. 

 

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد 

فيما أعلن ريال مدريد إصابة ظهيره الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بتمزق عضلي في الفخذ.

وغادر ألكسندر أرنولد ملعب "سان ماميس" في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت أتلتيك بيلباو بنظيره ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيّن إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية من عضلة الفخذ الرباعية في الساق اليسرى. وسيتم تحديد مدة غيابه وفقًا لتطور حالته".

وذكرت تقارير صحفية أن أرنولد سيغيب عن الملاعب قرابة شهرين.

وتلقى النادي الملكي ضربة قوية جديدة، إذ سيحرم من الظهيرين أرنولد وكارفاخال لفترة طويلة.

