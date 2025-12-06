السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

رد فعل محمد صلاح بعد تعادل ليفربول أمام ليدز في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح
سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره ليدز يونايتد، بثلاثية لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آيلاند رود، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في المباراة واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء، للمرة الثالثة على التوالي، ولم يشارك في أي من دقائق اللقاء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد فعل محمد صلاح، عقب تعادل ليفربول أمام ليدز يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر مقطع الفيديو رد فعل محمد صلاح بمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث ظهر الفرعون وهو يتوجه إلى جماهير ليفربول المتواجدة في ملعب ليدز يونايتد، ووجه لهم التحية والتصفيق بشكل حار، وهو ما قوبل بتصرف مماثل من جانب المشجعين، قبل أن يتوجه لزميليه أليسون بيكر وسوبوسلاي لتحيتهم ثم دخل غرف خلع الملابس.

وواصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 31 نقطة
3- أستون فيلا 30 نقطة
4- تشيلسي 25 نقطة
5- إيفرتون 24 نقطة
6- كريستال بالاس 23 نقطة 
7- سندرلاند 23 نقطة 
8- ليفربول 23 نقطة
9- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
10- برايتون 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- مانشستر يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 20 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- ليدز يونايتد 15 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-1 أرسنال 

بورنموث 0-0 تشيلسي 

إيفرتون 3-0 نوتنجهام 

مانشستر سيتي 3-0 سندرلاند 

نيوكاسل 2-1 بيرنلي 

توتنهام 2-0 برينتفورد 

ليدز يونايتد 3-3 ليفربول 

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

ليفربول نادي ليفربول منتخب مصر محمد صلاح ليدز يونايتد الدوري الانجليزي

