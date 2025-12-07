الأحد 07 ديسمبر 2025
كنت بأدبها وبلسعها، ضبط المتهمة بقتل طفلة زوجها في قليوب

ضيط متهمة، فيتو
ضيط متهمة، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية من ضبط متهمة بقتل طفلة زوجها، بعد التعدي عليها بالضرب حتى الموت، بدعوى تأديبها.

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

 

وتبين أن الطفلة هي فرحة محمد، تبلغ من العمر 7 سنوات من قليوب محافظة القليوبية، لقيت مصرعها داخل منزل المتهمة ف. أ، 44 عامًا، زوجة والدها، عقب تعرضها لما وصف بـ«علقة موت».

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات القليوبية، أمام اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والمقدم حسام الحسيني رئيس المباحث، بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تعتدي على الطفلة بشكل متكرر بحجة تأديبها، قائلة: «كنت بأدبها وبِلسَعها».

وكان مركز شرطة قليوب القليوبية  قد تلقى إخطارًا يفيد بوفاة طفلة داخل منزل سيدة بقرية ميت نما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمة.

وخلال مناقشتها في التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة باعتدائها على الطفلة بالضرب، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإيذاء الجسدي.

جرى نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

