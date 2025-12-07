كنت بأدبها وبلسعها، ضبط المتهمة بقتل طفلة زوجها في قليوب

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية من ضبط متهمة بقتل طفلة زوجها، بعد التعدي عليها بالضرب حتى الموت، بدعوى تأديبها.

وتبين أن الطفلة هي فرحة محمد، تبلغ من العمر 7 سنوات من قليوب محافظة القليوبية، لقيت مصرعها داخل منزل المتهمة ف. أ، 44 عامًا، زوجة والدها، عقب تعرضها لما وصف بـ«علقة موت».

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات القليوبية، أمام اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والمقدم حسام الحسيني رئيس المباحث، بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تعتدي على الطفلة بشكل متكرر بحجة تأديبها، قائلة: «كنت بأدبها وبِلسَعها».

وكان مركز شرطة قليوب القليوبية قد تلقى إخطارًا يفيد بوفاة طفلة داخل منزل سيدة بقرية ميت نما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمة.

وخلال مناقشتها في التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة باعتدائها على الطفلة بالضرب، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإيذاء الجسدي.

جرى نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

