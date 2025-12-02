محافظ القليوبية يستقبل وفد "البنك الدولي" لتفقد إنشاءات المحطة الوسيطة بالخانكة

18 حجم الخط

​استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء البنك الدولي بمدينة الخانكة، في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية في القاهرة الكبرى" المُمول دوليًا وهدفت الجولة إلى مناقشة الآلية العلمية والتقنية اللازمة للغلق الآمن والنهائي لمدفن أبو زعبل بالخانكة لمنع الانبعاثات والروائح الكريهة وحماية البيئة، بالإضافة إلى بحث سُبل الاستفادة من الموقع مستقبلًا عبر مقترحات لمشروعات تنموية جديدة تخدم أهالي المحافظة.

​محافظ القليوبية يستقبل وفد "البنك الدولي" بمدفن أبو زعبل لتفقد إنشاءات المحطة الوسيطة بالخانكة

​كما شملت الجولة تفقُّد أعمال الإنشاء في المحطة الوسيطة (محطة المناولة) الجديدة التي تُنشئها المحافظة بمنطقة أبو زعبل، لتكون النقطة المحورية لتجميع القمامة لمدينتي الخانكة وشبين القناطر تمهيدا لنقل القمامة عبر سيارات نقل كبيرة الي المدفن القائم بمدينة العبور.

حيث أشاد الوفد بسير العمل المنجز الذي بلغ نسبة 80% من إجمالي المشروع المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، وتم تصميم المحطة لتكون منشأة متكاملة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، حيث تضم منصة تحميل وتفريغ رئيسية للنفايات، ومبنى إداريًا متكاملًا ومرافق خدمية للعمال، وورشة صيانة، ومظلة انتظار للمعدات، إلى جانب تجهيزات البنية التحتية الأساسية مثل محطة وقود، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة مولدات الديزل، وشبكة خدمات (خزان حريق وصرف صحي).

محافظ القليوبية: أهمية قصوى لتطوير منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات

​وأكد محافظ القليوبية خلال جولته أن المحافظة تولي أهمية قصوى لتطوير منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات، وتسعى بخطى ثابتة نحو التخلص الآمن والفعال للقمامة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الحديثة التي تتمشى مع جميع المعايير الدولية والبيئية المتبعة.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع المشترك بين محافظة القليوبية والبنك الدولي هو دليل على التزام المحافظة بأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، مشيرا أن المحطة الجديدة ستساهم بفعالية في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات بمدينتي الخانكة وشبين القناطر وتقليل التكاليف التشغيلية، ضمن خطة متكاملة للقضاء على الممارسات العشوائية في إدارة النفايات.

وحضر الجولة التفقدية الدكتورة إيمان ريان (نائب المحافظ)، وعدد من كبار مسئولي البنك الدولي وفريق عمل مشروع تلوث هواء القاهرة الكبرى (GCCC) على رأسهم الدكتور محمد حسن والدكتور محمد طنطاوي ولاء صلاح الدين مسئول التواصل المجتمعي بالمحافظة.

