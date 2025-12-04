18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 170 كيلوجرامًا من التوابل والأعشاب منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب سجائر مستوردة بدون فواتير، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية لحماية صحة المواطنين.

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

وتمكنت الحملة القليوبية، التي نُفذت بحي شرق شبرا الخيمة، من ضبط كميات كبيرة من الكزبرة والفلفل الأسود والأعشاب والبقسماط غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المفاجئة والمكثفة على مستوى سبعة مراكز ومدن وأحياء شملت:

كفر شكر، وشبرا الخيمة (حي غرب وشرق)، وشبين القناطر، وقليوب، والقناطر الخيرية، والخانكة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

تحرير 72 مخالفة تموينية القليوبية

وأسفرت الحملات القليوبية عن تحرير 72 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم تحرير:

47 مخالفة في نطاق إدارات (كفر شكر، حي غرب شبرا الخيمة، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية) 12 مخالفة بحي شرق شبرا الخيمة 13 مخالفة بمركز ومدينة الخانكة.



وتنوعت المخالفات القليوبية التي تم ضبطها ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 20 قاروصة سجائر مستوردة بدون فواتير، والتحفظ على أسطوانة بوتاجاز زنة 28 كجم تُستخدم داخل أحد المخابز السياحية في منطقة مخدومة بالغاز الطبيعي، بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، تم المرور على الشركة العامة لتجارة الجملة ببنها، إلى جانب التفتيش على أحد ثلاجات السلع المجمدة بحي شرق شبرا الخيمة، للوقوف على مدى توافر السلع التموينية الأساسية، ومتابعة التزام الأسواق بالضوابط والاشتراطات القانونية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.



