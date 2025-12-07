الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

خلاف عائلي وراء الفيديو المتداول، رئيس مدينة الخصوص ينفي واقعة سرقة رفات الموتى

حقيقة واقعة سرقة
حقيقة واقعة سرقة مقابر بالخصوص، فيتو
نفى محمد غنيم، رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات سرقة رفات جثة والدتها من مقابر الخصوص، مؤكدًا أن جميع ما ورد في الفيديو المتداول غير صحيح.

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

رئيس مدينة الخصوص ينفي واقعة سرقة رفات الموتى ويؤكد: خلاف عائلي وراء الفيديو المتداول

وأوضح رئيس مدينة الخصوص القليوبية  أن حقيقة الواقعة تعود إلى خلاف عائلي بين أطراف من منطقة المطرية بالقاهرة، على ملكية ورث مقابر، مشيرًا إلى أن النزاع يتعلق بـ 3 عيون ورث بين طرفي البيع والشراء

وأضاف رئيس مدينة الخصوص القليوبية أن الادعاءات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل جاءت في إطار الضغط على الطرف الآخر والمماطلة في سداد قيمة البيع، نافيًا بشكل قاطع وجود أي سرقة لرفات الموتى أو عبث بالمقابر.

وأشار رئيس مدينة الخصوص القليوبية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر، وانتهى النزاع بـ الصلح بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا استقرار الأوضاع داخل المقابر وعدم وقوع أي تعديات.

