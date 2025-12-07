وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لـ6 عمال سقطت عليهم صبة خرسانية في بنها

18 حجم الخط

وجه وزير العمل محمد جبران، مديرية عمل القليوبية بمتابعة حالات 6 عمال بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد إصابتهم إثر سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء.

وأكدت وزارة العمل أنه تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

صرف التعويض المستحق للعمال المصابين

في سياق متصل وجه محمد جبران وزير العمل بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المستحق للعمال المصابين، إلى جانب توجيه مكتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية لإعداد تقرير عاجل حول ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الحالة الصحية للعمال المصابين

كما تواجد مدير المديرية منذ الصباح للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال المصابين، ونقل لهم تمنيات الوزير محمد جبران بالشفاء العاجل.

منطقة كفر الجزار

وشهدت منطقة كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لـ مستشفى التأمين الصحي في بنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتقلت على الفور قوات الأمن وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم البدء في التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم لمستشفى التأمين الصحي في بنها.

وتوجد الأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع الحادث، لمتابعة الموقف وإجراء المعاينات اللازمة، إلى جانب تأمين محيط المبنى لحماية المواطنين ومنع أي مخاطر إضافية

