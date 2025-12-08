الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يستقبل خليفة حفتر ويؤكد عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التاكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها. 

