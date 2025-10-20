الإثنين 20 أكتوبر 2025
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

 نفذت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المركز. 

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

ضبط سماد كيماوى يوريا 46,5%

أ كد  المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن الحملات التي قادها  أحمد الشبراوي مدير الإدارة،  أسفرت عن ضبط ٢.٥ طن سماد كيماوي “يوريا 46.5% آزوت” مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، بكمية بلغت ٤٤ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وهو مخصص لوزارة الزراعة وممنوع تداوله بالأسواق كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية معدة للبيع للجمهور وضبط مخبزان سياحيان بدون ترخيص ومحل تجاري بدون ترخيص.

المرور على 15 مخبزا بلديا مدعما

وتم المرور على ١٥ مخبزًا بلديًا وتحرير عدد من تقارير إثبات الحالة لمخالفات تموينية متنوعة شملت نقص وزن الرغيف بمقدار ٨ جرامات، ومخالفات تتعلق بالنظافة والمواصفات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

تموين الشرقية يضبط 4.5 طن دقيق مهرب

المحافظ:لن تسمح الدولة بالتلاعب فى الاسعار

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مؤكدا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.

 

 

الجريدة الرسمية