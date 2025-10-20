ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

نفذت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المركز.

ضبط سماد كيماوى يوريا 46,5%

أ كد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن الحملات التي قادها أحمد الشبراوي مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط ٢.٥ طن سماد كيماوي “يوريا 46.5% آزوت” مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، بكمية بلغت ٤٤ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وهو مخصص لوزارة الزراعة وممنوع تداوله بالأسواق كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية معدة للبيع للجمهور وضبط مخبزان سياحيان بدون ترخيص ومحل تجاري بدون ترخيص.

المرور على 15 مخبزا بلديا مدعما

وتم المرور على ١٥ مخبزًا بلديًا وتحرير عدد من تقارير إثبات الحالة لمخالفات تموينية متنوعة شملت نقص وزن الرغيف بمقدار ٨ جرامات، ومخالفات تتعلق بالنظافة والمواصفات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

المحافظ:لن تسمح الدولة بالتلاعب فى الاسعار

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مؤكدا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.

