الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

ضبط 120 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان  بمحافظة الشرقية  برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة التموينية، وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالعاشر، حملة تموينية موسعة على أسواق ومحال المدينة.

تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بالعاشر من رمضان

ضبط 84 طن دواجن مجمدة 

أسفرت الحملة عن ضبط ٨٤ طن  دواجن برازيلي مجمدة داخل ثلاجة مواد غذائية بواقع ٧٠٠٠ كرتونة بدون فواتير تدل على مصدرها، وضبط ٤٠ كجم دواجن فريش بدون مستندات دالة على مصدرها. 

لحم بقري بالعظم بدون مستندات

كما تم ضبط طن لحم بقري بالعظم بدون مستندات دالة على مصدرها ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في محاضر سابقة.

أكد ذلك المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة الدقيقة للثلاجات والمحلات وأماكن بيع اللحوم والدجاج لضبط ما هو مخالف منها.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

تكثيف الحملات مستمر 

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أن تكثيف الحملات الرقابية مستمر على الأسواق والمجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن، لضبط المخالفين وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

