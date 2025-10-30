تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بالعاشر من رمضان

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بحملات مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المدينة.

ضبط مصنع لتدوير المخلفات

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التى قادها مصطفى عبد القادر مدير الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدون ترخيص، وضبط ٣٢٥ طن خامات مجهولة المصدر ومنها ٥ أطنان قوالب قصدير و٥ أطنان قوالب معادن ناتجة عن الصهر) بالإضافة إلى خطين إنتاج، وفرن حراري، وهزاز، كما تم التحفظ على ١٥٤٠ لتر سولار مدعم بدون سند قانوني.

ضبط 10 طن سمسم و1300كم لحوم مجهولة المصدر

كما تم ضبط كمية من الدواجن والكبد البقري البرازيلي غير صالحة للتداول تقدر بـ (١٣٠٠ كجم ) دواجن + ( ١٧ كجم) كبدة، كما تم ضبط ( ١٠ أطنان سمسم أبيض سوداني) بدون فواتير، وضبط (٢٠ كجم ) رنجة بدون فواتير، وعدد( ٦) قوالب لانشون غير صالحة للإستهلاك الآدمي في حملة أخرى بالاشتراك مع الطب البيطري بالعاشر من رمضان.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها وأن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين.

