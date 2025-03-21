طريقة عمل البيض المدحرج لسحور فاخر

طريقة عمل البيض المدحرج، البيض المدحرج من طرق تحضير البيض المسلوق المميزة حيث يتم قليه فى السمن البلدي وله مذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل البيض المدحرج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره على وجبة السحور لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البيض المدحرج.

مكونات عمل البيض المدحرج:-

4 بيضات

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

رشة شطة (حسب الرغبة)

طريقة عمل البيض المدحرج:-

ضعى البيض في قدر وأضيفي الماء حتى يغمره تمامًا.

أضيفي رشة ملح واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى ينضج تمامًا.

بعد السلق، انقلى البيض فورًا إلى وعاء به ماء بارد، ثم قشريه.

في مقلاة على نار متوسطة، ضعى الزبدة أو السمنة حتى تذوب.

اضيفي البيض المسلوق وقلبيه باستمرار حتى يتحمر من جميع الجوانب ويكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.

اضيفي التوابل (الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا، والشطة) مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة حتى تتشرب النكهات.

قدمي البيض المدحرج ساخنًا مع الخبز البلدي أو الفطير، بجانب الجبن أو الفول المدمس للحصول على وجبة إفطار مصرية متكاملة.

يمكنك إضافة فصوص ثوم مفرومة أثناء التحمير لإضفاء نكهة أقوى.

يمكن استبدال الزبدة بزيت الزيتون للحصول على خيار صحي أكثر.

البيض المدحرج

فوائد البيض المسلوق للصحة

ومن فوائد البيض المسلوق:

البيض المسلوق يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، التي تسهم في بناء وإصلاح الأنسجة، وتعزيز نمو العضلات، والبروتين في البيض يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن للجسم إنتاجها، مما يجعله مصدرًا مثاليًا لدعم الصحة العامة.

البيض المسلوق يحتوي على أحماض دهنية صحية مثل الأوميجا 3، والتي تلعب دور مهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد تناول البيض في تحسين نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

البيض المسلوق مصدر غني بالفيتامينات الضرورية مثل فيتامين B12، فيتامين A، وفيتامين D، كما يحتوي على معادن هامة مثل الحديد، السيلينيوم، والزنك، التي تساهم في تعزيز وظائف الجسم المختلفة مثل تعزيز المناعة وصحة العظام.

لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية الصحية، يساعد البيض المسلوق على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، كما أن البيض يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيا، مما يجعله خيار مناسب للأشخاص الذين يسعون إلى تقليل وزنهم.

يحتوي البيض المسلوق على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، هذه المركبات تعمل على تحسين صحة العين بشكل عام.

البيض المسلوق يحتوي على كولين، وهو مادة غذائية أساسية تساهم في دعم وظائف الدماغ، وتعزز الذاكرة والتركيز، لذلك، يعد تناول البيض من العوامل التي تساهم في تحسين الأداء العقلي، خاصة في مراحل العمر المتقدمة.

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