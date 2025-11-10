طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الخرشوف باللحمة، الخرشوف باللحمة من الأطباق الشرقية الشهية والمليئة بالفوائد الغذائية، حيث يجمع بين طراوة اللحم ونكهة الخرشوف المميزة.

وطريقة عمل الخرشوف باللحمة، سهلة وبسيطة، وهذا الطبق من الأكلات لدسمة والمغذية التي تقدم عادة في العزائم والمناسبات الخاصة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم مثل الحديد، والألياف، والبروتين.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة.

مكونات عمل الخرشوف باللحمة المفرومة:-

½ كيلو من لحم الضأن أو العجل المقطع إلى مكعبات صغيرة

6 إلى 8 حبات من الخرشوف طازج أو مجمد.

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو السمن

1 ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الكركم اختياري لإعطاء لون ذهبي جميل

1 ملعقة صغيرة من الكمون

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

2 كوب من الماء أو المرقة الساخنة

عصير نصف ليمونة لمنع اسوداد الخرشوف وإضافة نكهة منعشة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الخرشوف باللحمة

طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة:-

إذا كان الخرشوف طازج، قومي بإزالة الأوراق الخارجية الصلبة وقطعي القاعدة حتى تحصلي على القلوب فقط.

ضعي القلوب في وعاء به ماء وليمون حتى لا يتغير لونها.

أما إذا استخدمت الخرشوف المجمد، فاكتفي بغسله بالماء الفاتر واتركيه يصفى.

في قدر على نار متوسطة، ضعي السمن أو الزيت وسخنيه جيدا.

أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات وتأخذ لون بني خفيف.

يضاف البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويصبح شفاف، ثم أضيفي الثوم المهروس وقلبي قليلا حتى تظهر رائحته.

أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم إلى القدر، ثم التوابل (الملح، الفلفل، الكمون، القرفة، والكركم).

قلبي المكونات حتى تمتزج جيدا، ثم أضيفي الماء أو المرقة الساخنة لتغطية اللحم.

اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم غطي القدر وخففي النار واتركيه ينضج ببطء لمدة 45 دقيقة تقريبا، أو حتى يصبح اللحم طريا.

بعد أن ينضج اللحم، أضيفي حبات الخرشوف إلى القدر.

اتركي المزيج يغلي معا لمدة 20 دقيقة إضافية حتى يتشرب الخرشوف نكهة الصوص واللحم ويصبح طري.

يمكنك في هذه المرحلة تذوق المرق وضبط الملح أو التوابل حسب الرغبة.

يسكب الخرشوف باللحمة في طبق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم.

يقدم ساخن بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، ويمكن أيضا تقديمه مع العيش البلدي.

لنجاح الطبق يفضل استخدام مرقة اللحم بدلا من الماء لإضفاء نكهة أغنى.

لا تكثري من معجون الطماطم حتى لا يصبح الصوص حامض.

يمكن إضافة عصير ليمون في النهاية ليمنح الطبق طعم منعش ومتوازن.

إذا رغبتى، يمكن تحمير الخرشوف في القليل من الزبدة قبل إضافته للحم لإعطائه نكهة أعمق.

يمكن تحويل الطبق إلى "طاجن خرشوف باللحمة" بوضع المكونات في طاجن فخاري ودخوله الفرن لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.

