غرفة عمليات حزب المؤتمر: نناشد المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية لـ حزب المؤتمر منذ الساعات الأولى فتح اللجان الانتخابية في محافظات مرشحي الحزب الـ11.

حزب المؤتمر: عملية افتتاح انتخابات مجلس النواب اتسمت بالهدوء والانضباط

وقالت الغرفة:" اتسمت عملية افتتاح انتخابات مجلس النواب بالهدوء والانضباط، وسط إقبال متوسط من المواطنين على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم".

وأكدت الغرفة استمرار متابعتها الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على سلامة المسار الانتخابي، مع العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من عمليات الحصر العددي داخل اللجان العامة".

وناشدت الغرفة جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الفاعلة، مؤكدة أن صوت كل مواطن هو السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات ومحاولات بث الإحباط، وأن الحديث عن “حسم النتيجة” قبل إغلاق الصناديق لا أساس له من الصحة.

وقالت إن الناخبين هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وهم شهود عيان على ما يدور داخل اللجان من ممارسات قد تمس حقهم الدستوري

ودعت الغرفة كل مواطن إلى رفض أي محاولة للتأثير على إرادته، وعدم الالتفات إلى البون أو الكرتونة أو التوجيه، فالمستقبل لا يشتري بل يُصنع بإرادة حرة.

