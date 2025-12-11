الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات حزب المؤتمر: نناشد المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات

غرفة عمليات حزب المؤتمر
غرفة عمليات حزب المؤتمر
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية لـ حزب المؤتمر منذ الساعات الأولى فتح اللجان الانتخابية في محافظات مرشحي الحزب الـ11.

حزب المؤتمر: عملية افتتاح انتخابات مجلس النواب اتسمت بالهدوء والانضباط

وقالت الغرفة:" اتسمت عملية افتتاح انتخابات مجلس النواب بالهدوء والانضباط، وسط إقبال متوسط من المواطنين على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم".

وأكدت الغرفة استمرار متابعتها الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على سلامة المسار الانتخابي، مع العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من عمليات الحصر العددي داخل اللجان العامة". 

وناشدت الغرفة جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الفاعلة، مؤكدة أن صوت كل مواطن هو السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات ومحاولات بث الإحباط، وأن الحديث عن “حسم النتيجة” قبل إغلاق الصناديق لا أساس له من الصحة. 

وقالت إن الناخبين هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وهم شهود عيان على ما يدور داخل اللجان من ممارسات قد تمس حقهم الدستوري

ودعت الغرفة كل مواطن إلى رفض أي محاولة للتأثير على إرادته، وعدم الالتفات إلى البون أو الكرتونة أو التوجيه، فالمستقبل لا يشتري بل يُصنع بإرادة حرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوائر الملغاة اللجان الانتخابية انتخابات الدوائر الملغاة انتخابات مجلس النواب حزب المؤتمر مجلس النواب

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب، توافد المصوتين على لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي في الخارجة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

شعبة المصدرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيها للبيع في البنك المركزي بتعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالمركزي المصري صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads