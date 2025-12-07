الأحد 07 ديسمبر 2025
السكك الحديدية: تشغيل رحلات جديدة بعد غد، تعرف عليها

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص إضافية، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ بعد غد، الموافق يوم ٩ ديسمبر فقط.

 

من محطة مصر إلى محطة أسوان

رحلات الذهاب يومى ٨، ٩ ديسمبر يتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/١٢/٨ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ ليصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار ١٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/٩ فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ۱۹:۱٥ ليصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل مخصوص مكيف رقم ٢٩٣٠ القاهرة / أسيوط يوم ٢٠٢٥/۱۲/۹ فقط، يقوم من القاهرة الساعة ٣.٠٠. ويصل محطة أسيوط الساعة ٠٨.٠٥ كالجدول المرفق. ويتكون من عربة توليد قوى + ٤ عربات ثانية فاخرة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه، ويتم الحجز عليه بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

ويتم إلغاء تشغيل قطار رقم ٩٣٠ مكيف القاهرة أسيوط بصفة مؤقتة يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ فقط.

وتكون رحلات العودة يومى ١١، ١٢ ديسمبر ليتم تشغيل قطار ٢٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/١٢ فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨:٠٠ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٦:١٥ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ١١ / ١٢/ ٢٠٢٥ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ ليصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

ويراعى ألا يزيد تركيب القطارات على عدد ١٦ عربة، وهو التركيب المقرر للوجه القبلي.

محطة أسيوط محطة صعيد مصر الهيئة القومية للسكك الحديدية محطة اسوان

