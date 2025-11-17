تعيين 4 قيادات جديدة بالسكك الحديد تعرف عليها

18 حجم الخط

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تعيين وتكليف 4 قيادات جدد خلفا لعدد من القيادات التى سبق وتقدمت بطلبات الإعفاء من مناصبهم خلال الفترة الماضية.

وجاءت القيادات الجديدة كما يلي:

تكليف المهندس أشرف حسن خليفة أبو العلا بمنصب نائب رئيس السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة، إلى جانب عمله نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع التشغيل.

تكليف المهندس محمد بغدادي علي أحمد نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وذلك خلفًا للمهندس محمد سليم الذي تقدم باستقالته من منصبه.

تكليف المهندس مجدي سامي مبروك جاب الله رئيسًا للإدارة المركزية لهندسة السكة، خلفًا للمهندس هاني الكباش الذي تقدم باستقالته.

تكليف المهندس محمد عجمي حسين عجمي رئيسًا للإدارة المركزية للإشارات بدلًا من المهندس محمد هنداوي، الذي تقدم باستقالته من منصبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.