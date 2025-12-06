نوم ومخصوص إضافي، خريطة جديدة لتشغيل وإيقاف بعض قطارات الوجه القبلي

18 حجم الخط

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص إضافية، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ يوم ٩ ديسمبر فقط.

محطة صعيد مصر الى محطة أسوان

رحلات الذهاب يومى ٨، ٩ ديسمبر يتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/١٢/٨ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ يصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار ١٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/٩ فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ۱۹:۱٥ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل مخصوص مكيف رقم ٢٩٣٠ القاهرة / أسيوط يوم ٢٠٢٥/۱۲/۹ فقط يقوم من القاهرة الساعة ٣.٠٠. ويصل محطة أسيوط الساعة ٠٨.٠٥ كالجدول المرفق ويتكون من عربة توليد قوي + ٤ عربات ثانية فاخرة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه، ويتم الحجز عليه بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

ويتم إلغاء تشغيل قطار رقم ٩٣٠ مكيف القاهرة أسيوط بصفة مؤقتة يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ فقط.

وتكون رحلات العودة يومى ١١، ١٢ ديسمبر يتم تشغيل قطار ٢٠٨٥ نوم من محطة أسوان الى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/١٢ فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨:٠٠ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٦:١٥ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ١١ / ١٢/ ٢٠٢٥ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ يصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

ويراعى ألا يزيد تركيب القطارات على عدد ١٦ عربة التركيب المقرر للوجه القبلي.

