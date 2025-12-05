أخبار مصر اليوم: مسيحي يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة.. أسعار شجر الكريسماس بدرب البرابرة

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت وزارة النقل فى تقرير مصور لها آخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي من المقرر له أن يقضي على التكدس بعروس البحر المتوسط.

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة تفيد بترشيح مسيحي للاختبارات في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف للتعيين في إدارة الموارد البشرية من الموظفين من المديريات الإقليمية.

مع دخول شهر ديسمبر واقتراب بداية العام الجديد 2026، بدأت منطقة العتبة، وتحديدًا "درب البرابرة" الشهير، في ارتداء ثوبها الاحتفالي المعتاد لتتحول الشوارع الضيقة في هذا الحي العريق إلى كرنفال مفتوح يكسوه اللونان الأحمر والأخضر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و180 ألفًا و832 طالبًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاق المبادرة مع بداية العام الدراسي الجاري في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن اختيار مشروعها القومي ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، وذلك عقب الخطاب الرسمي الذي تلقّته الجامعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والذي أكد فيه اختيار المشروع المقدم من الجامعة ضمن التحالفات الوطنية التي ستقود خطط الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الأمن الغذائي.

أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، عددًا من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.