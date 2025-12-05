انطلاق أولى رحلات قطار الشباب لزيارة معالم مصر التاريخية

بمشاركة 500 شاب وفتاة..

شهدت محطة مصر برمسيس، اليوم، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قطار الشباب

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية: إن قطار الشباب شهد مشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون الفوج الأول من الرحلات التي تستهدف رفع الوعي التاريخي والوطني لدى الشباب وزيارة معالم مصر الأثرية والسياحية بمدينتى الأقصر وأسوان، وذلك بإجمالى 10 رحلات في المدة من 5 / 12 / 2025 حتى 6 / 2 / 2026.

ووسط أجواء احتفالية قام وزير الشباب والرياضة بمصافحة الشباب المشاركين بالرحلة الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في البرنامج الذي يتيح تجربة فريدة لزيارة المعالم مصر التاريخية، فيما قدمت الفرق الموسيقية الشبابية التابعة للوزارة عدد من المقطوعات الموسيقية التي اضفت المزيد من الحماسة والتفاعل من الشباب.

هذا ومن المقرر قيام القطار من محطة مصر أيام الجمعة إسبوعيًا في تمام الساعة 5:00 مساءً على أن يصل محطة أسوان في الساعة 5:10 صباح اليوم التالي، على أن يعود من أسوان يوم الخميس الساعة 8:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

