السكة الحديد تعلن مواعيد 3 قطارات جديدة لخدمات حجز التذاكر

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقريرا مفصلا بمواعيد القطارات التي تشملها خدمات حجز التذاكر الجديدة والتي تم تفعيلها منذ قليل.

وشملت القطارات المذكورة عددا من القطارات تالجو وvib.

وجاءت جداول مواعيد قطارات ثانية مكيفة ارقام ٩٢٦ &٩٢٧&٩٢٩&٩٣٠ التي يمكن حجز تذاكرها من وكلاء البيع المتعاقدة مع الهيئة والتي تقدم خدمة بيع وإصدار التذاكر.

وهي:- (خالص- الأهلي ممكن - فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي - وقتي )

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.