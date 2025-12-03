الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تعلن مواعيد 3 قطارات جديدة لخدمات حجز التذاكر

السكك الحديدية
السكك الحديدية
18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقريرا مفصلا بمواعيد القطارات التي تشملها خدمات حجز التذاكر الجديدة والتي تم تفعيلها منذ قليل.

وشملت القطارات المذكورة عددا من القطارات تالجو وvib.

وجاءت جداول مواعيد قطارات ثانية مكيفة ارقام ٩٢٦ &٩٢٧&٩٢٩&٩٣٠ التي يمكن حجز تذاكرها من وكلاء البيع  المتعاقدة مع الهيئة والتي تقدم خدمة بيع وإصدار التذاكر.

 وهي:-  (خالص- الأهلي ممكن - فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول  - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي  - وقتي )

